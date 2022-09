Forellen werden in Lindenfels geräuchert

Lindenfels. Der Angelsportverein Lindenfels hat für den Monat September einen Termin zum Räuchern seiner Forellen festgelegt. „Das Räuchern der Forellen findet am Sonntag, den 18. September statt“, informiert Harald Schulz vom Verein.

Anmeldung bis morgen

Wer Forellen und Lachsforellenfilets haben möchte, sollte diese bis zum Donnerstag, 15. September, unter der Telefonnummer 06255/1023 bis 18 Uhr vorbestellen. Die Forellen werden in einer speziellen Lauge einen Tag eingelegt und am Sonntag an der Teichanlage in Krumbach geräuchert.

Die fertigen Fische können dann am Sonntag, den 18. September ab 11.30 Uhr abgeholt werden. Die Teiche des Angelsportvereins Bachforelle Lindenfels befinden sich in Krumbach unterhalb des Sportplatzes.

Die Freunde von frischem Fisch können sich auch schon Sonntag, den 2. Oktober vormerken. Wie Harald Schulz informiert, plant der Verein sein Herbstfest an der Teichanlage in Krumbach durchzuführen. „Es gibt wieder gebackene und geräucherte Forellen, Steaks und Bratwurst sowie Matjesbrötchen. Auch eine Kuchentheke wird es wieder geben.“ jhs