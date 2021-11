Flagge gegen Gewalt an Frauen gehisst

Lindenfels. Zum achten Mal ist in Lindenfels der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen abgehalten worden. Den Anstoß dazu gab die städtische Frauenbeauftragte Ingrid Bauer. „Wir müssen Flagge zeigen, denn gerade im Coronajahr hat die Gewalt gegen Frauen wieder zugenommen“, sagte sie.

Davon berichtete auch Renate Tietz vom Vorstand des Frauenhauses Bergstraße. „Die Gewalt gegen Frauen zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und unsere Zimmer sind voll belegt“ so Tietz. Sie bat Vermieter darum, auch an alleinerziehende Frauen mit Kindern Wohnungen zu vermieten.

Im Frauenhaus Bergstraße finden Frauen, die Gewalt erfahren haben, Schutz und Unterstützung. Mit ihren Kindern wohnen sie in einem Zimmer. Bad und Küche teilen sie sich mit anderen Frauen und deren Kindern. „Das ist eng, deshalb suchen alle eine Wohnung“ so Tietz. Ingrid Bauer, Renate Tietz sowie Annemarie Löw vom Katholischen Frauenbund Lindenfels forderten: „Nicht wegschauen, sondern hinsehen und helfen“.

Im Notfall an die Polizei wenden

In seiner kurzen Begrüßungsrede erinnerte Bürgermeister Michael Helbig an den Ursprung des alljährlichen Aktionstags. Am 25. November 1960 wurden in der Dominikanischen Republik drei Regimegegnerinnen auf Befehl des Diktators Trujillo verschleppt, vergewaltigt und ermordet. Sie versuchten, mit ihrer politischen Arbeit den Diktator zu stürzen, und setzen sich gegen die sexuelle Versklavung der Frauen ein. Genau ein Jahr später riefen lateinamerikanische Feministinnen den 25. Oktober zum Widerstandstag gegen Gewalt an Frauen aus. 1999 wurde er von den Vereinten Nationen zum internationalen Aktionstag ausgerufen. Jede dritte Frau hat schon mal körperliche Gewalt erfahren.

„Die Flaggenaktion soll zeigen, dass es Hilfe für die Frauen gibt“ so Helbig. Seit 2013 gibt es bundesweit das kostenlose, anonyme und rund um die Uhr zur Verfügung stehende Hilfetelefon 08000/116 016. Im Jahr 2020 haben die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die meist Frauen betrifft, zugenommen, im Bereich der Polizei Direktion Bergstraße von 122 im Jahr 2019 auf 165 im Corona-Jahr 2020.

Im Notfall so Helbig, sollten betroffene Frauen den Notruf 110 wählen und die Polizei um Hilfe zu bitten. Ansprechpartner ist auch die Polizeidirektion in Bensheim unter 06251 / 84680. Hilfe gibt es auch beim Frauenhaus Bergstraße unter 06251 / 78388. gg