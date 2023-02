Fitnesskurs in Lindenfels

Lindenfels. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet in Lindenfels einen Fitnesskurs an. Unter der Leitung von Marina Grieser stehen Bauch, Beine und Po im Mittelpunkt. Die Übungsvielfalt schließt auch ein Training der Rückenmuskulatur ein, Stoffwechsel und lokale Durchblutung werden aktiviert, wie die Kreisvolkshochschule in einer Ankündigung schreibt.

Der Kurs läuft ab dem 7. Februar jeweils dienstags in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr in der Aula der Carl-Orff-Schule in Lindenfels. red

Info: Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule (Tel.: 06251 / 1729615) und unter kvhs- bergstrasse.de