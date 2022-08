Finanzspritze für das Lindenbäumchen

Lindenfels. Ein Esszimmer mit Spielküche, ein Spielzimmer mit Rutsche, ein Schlafraum mit kleinen Betten: in der ehemaligen, 2020 renovierten Wohnung ihrer Großeltern in Lindenfels hat die Kindertagespflegemutter Laura Gräbe die Räume ihrer Betreuungseinrichtung Lindenbäumchen liebevoll eingerichtet. Seit März 2020 ist die 29-jährige studierte Erziehungswissenschaftlerin und Erziehungsfachwirtin als Kindertagespflegemutter in Lindenfels tätig. Nun hat ihr die Erste Kreisbeigeordnete des Kreises Bergstraße Diana Stolz Unterstützung in Form eines Weiterbewilligungsbescheides überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spielzeug und Renovierungen

Mit insgesamt 2953 Euro wurden die Anschaffung von Spielzeug und Möbeln zur Erstausstattung und Bewegungsförderung sowie Renovierungsmaßnahmen gefördert. Die Mittel stammen aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung“, das von 2020 bis 2024 läuft. Dieses soll – nachdem die Bundesregierung beschlossen hat, ihr viertes Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung auslaufen zu lassen – das Betreuungsangebot für Kinder bis zum Schuleintritt in Hessen verbessern und erhalten.

Im Lindenbäumchen in Lindenfels wurde so die Schaffung von fünf Tagespflegeplätzen für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren subventioniert.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem Jugendamt viele Einrichtungen im Kreis Bergstraße unterstützen konnten, von dem neu aufgelegten Investitionsprogramm des Landes zu profitieren. Die Kindertagespflege ist dabei ein wichtiger Baustein von mehreren für eine gute Betreuungssituation im Kreis“, betonte Diana Stolz bei der Übergabe des Bewilligungsbescheides in Lindenfels. Außer dem Lindenbäumchen erhalten im Kreis nach Angaben von Stolz mindestens sechs weitere Kindertagespflege-Personen Unterstützung aus dem Landesinvestitionsprogramm. red