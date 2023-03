Filmpremiere im Lindenfelser Bürgerhaus

Lindenfels. Das Bürgerhaus in Lindenfels verwandelt sich heute (Samstag) in einen Kinosaal. Ab 19 Uhr wird die regionale Filmproduktion „Dorfgeschichten“ der Reinheimer Regisseurin Larissa Anton gezeigt. Sieben Sagen, die zum größten Teil auf Tatsachen beruhen, entführen die Zuschauer in die Vergangenheit und geben einen heiteren Einblick in das dörfliche Leben.

So spukt zum Beispiel ein „Buttergespenst“ über die Leinwand. Es überfiel einst die Butterfrauen, die frühmorgens ihre Waren von Nußloch nach Heidelberg bringen wollten. Nach vielen gestohlenen Butterkörben trauten sich die Frauen nicht mehr des Weges. Ein mutiger Mann sprang den Frauen zur Seite und verprügelte das Gespenst, als es ihn überfiel. Die Prügelmale fanden sich auf einem Burschen aus Leimen und der Geist war erlöst – die Frauen konnten wieder beruhigt ihrer Arbeit nachgehen.

Die Produktion widmet sich auch alten, fast vergessenen Handwerksberufen wie dem des Zapfenpflückers. Er sammelte einst die grünen Zapfen von Nadelhölzern, mit denen anschließend neue Bäume ausgesät wurden. Auch der berühmte Odenwälder Gäulchesmacher hat mit seinen legendären Holzpferdchen einen Auftritt. Ebenfalls behandelt werden alte bäuerliche Feuer- und Viehbräuche wie der Gangolfsritt.

Durch ihre Arbeit will die Regisseurin und ihr Team, das hauptsächlich aus Laienschauspielern besteht, diese fast vergessenen Geschichten und Traditionen konservieren und für die Nachwelt erhalten.

Die Wahl auf Lindenfels als Ort für die Premiere fiel nicht zufällig: Die Lindenfelser Altstadt und das Heimatmuseum dienten neben weiteren Locations als historische Filmkulisse. Der Eintritt ist frei, Einlass in den Saal ab 18.30 Uhr. red