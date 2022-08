Filmhits auf der Burg Lindenfels

Lindenfels. Mit drei topaktuellen Filmen geht das sechste Sommer-Kino Open-Air in Lindenfels nach zweijähriger Pause an den Start. In der Zeit von Donnerstag bis Samstag, 25. bis 27. August, zeigt die Sparkassenstiftung Starkenburg auf einer 32 Quadratmeter großen Leinwand Kinofilme, die erst in diesen Sommer angelaufen sind beziehungsweise anlaufen.

Der erste Kino-Abend im historischen Ambiente der Burg Lindenfels bringt am Donnerstag „Top Gun Maverick“ auf die Leinwand. Freitags wird „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt. Samstags sind die spaßigen Abenteuer der Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss zu verfolgen.

Für die Verpflegung der Besucher sorgen die Mitglieder des Sportvereins Lindenfels. Es gibt unter anderem eine Cocktailbar sowie Nachos. Auch Kino-Popcorn ist erhältlich.

Der komplette Innenhof der Burg ist bestuhlt. Außerdem bietet der Sportverein einen kostenfreien Zubringer-Dienst für ältere Besucher an. Die Fahrten beginnen am Löwenbrunnen vor dem Bürgerhaus, und zwar jeweils ab eine Stunde vor Filmbeginn. Bei Bedarf wird auch der Rücktransport in die Stadt übernommen, wie Vorsitzender Peter Schneider ankündigte. Alle Filme beginnen um 20.30 Uhr. Einlass in die Burg ist ab 19 Uhr. red

Info: Sommerkino auf Burg Lindenfels: Donnerstag, 25. August: Top Gun Maverick Freitag, 26. August: Monsieur Claude und sein großes Fest Samstag, 27. August: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss Filmstart jeweils 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) Tickets im Vorverkauf beim Kur- und Touristikservice Lindenfels und bei Eventim zu 7,50 Euro, Abendkasse 10 Euro