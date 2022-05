Film über Odenwälder Morde

Lindenfels. Das Lindenfelser Museum war schon wiederholt Kulisse für Dreharbeiten zu Filmen der Regisseurin Larissa Anton. Morgen wird ihr neuer Film „Tatort Odenwald – steinerne Zeugen blutiger Schuld“ in Zusammenarbeit mit dem Lindenfelser Museum ab 18 Uhr im Bürgerhaus präsentiert.

Der Odenwald ist reich an Flurdenkmalen wie Sühnekreuze, Mordsteine oder Bildstöcke. Sie finden oft wenig Beachtung, obwohl sich hinter ihnen oft spannende und tragische Geschichten verbergen. Im Mittelalter wurden Totschläger neben finanziellen Entschädigungen und Kirchenbußen zum Setzen eines Steinkreuzes am Ort des Verbrechens verurteilt. Bildstöcke dagegen wurden als Zeichen der Dankbarkeit und Frömmigkeit errichtet oder um an einen Unfall zu erinnern. Der Film erzählt von sechs Mordfällen im Odenwald zwischen dem 15. und 20. Jahrhundert.

