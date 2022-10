Film über die Lindenfelser Postkutsche wird in Frankfurt gezeigt

Die historische Postkutsche aus dem Lindenfelser Heimatmuseum wird demnächst in einem Filmbeitrag in der Alten Oper Frankfurt gewürdigt: Am 12. November soll sie im Mittelpunkt einer dortigen Veranstaltung stehen.

Bei Recherchen stieß Anna Engel Moderatorin und Redakteurin, unter anderem bei anderem bei HR2-Kultur, auf einen Bericht über die Lindenfelser Postkutsche. Bei der Nachfrage im Kur- und Touristikservice Lindenfels, der auch Bindeglied zur Abteilung Museum des Verkehrsvereins Lindenfels ist, erhielt sie dann, weitere Informationen zur Postkutsche. Im Gespräch kam dann der Gedanke, ob man nicht für einen Beitrag der Veranstaltungsreihe „Salon Frankfurt“ in einer Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt, die Postkutsche thematisieren könnte.

Die Postkutsche im Blickpunkt: Bei einem zweieinhalbstündigen Dreh wurde Material für einen ´dreiminütigen Film über das Gefährt gesammelt. © Stadt Lindenfels

Aufwendige Dreharbeiten

Die Idee der Veranstaltungsreihe: Jeder Salon dreht sich um ein historisches Objekt und erzählt davon ausgehend etwas über die Zeit und Kulturgeschichte, aus der es stammt. In der Vergangenheit waren das eine Zeppelin-Handtasche, ein Papiertheater und eine Adler-Schreibmaschine. Der nächste, vierte Salon Frankfurt im November dreht sich um die Postkutsche.

Und so findet am 12. November die Veranstaltung unter dem Motto „Ein Hoch auf den gelben Wagen“ statt. Das Posthorn steht als Symbol für die Sehnsucht nach der Ferne: Unzählige Komponisten der Romantik haben dieses beliebte Motiv aufgegriffen und vor allem in ihren Liedern verarbeitet. Mindestens ebenso faszinierend aber ist die logistische Meisterleistung, die mit der Errichtung eines einheitlichen Postwesens im 19. Jahrhundert verbunden war. Im nächsten Salon Frankfurt wird auf das „Rote Haus“ auf der Zeil geschaut, das lange Zeit Frankfurts wichtigste Poststation war, im Gespräch wird es um das damals neue Gefühl für Raum und Zeit gehen, um Kutschen, Menschen und Waren. Durch passende Musik und Texte, Filmeinspielungen und Tonaufnahmen wird dabei ein Stück Stadtgeschichte lebendig.

Die Verantwortlichen des Museums sind sich des kulturellen Erbes der Postkutsche bewusst und wollten versuchen, die Postkutsche in Anspannung auf den Weg zu bringen. Mit Arnd Trautmann (Rimbach), der schon jahrelang den Verkehrsverein bei der Gespann-Findung für den Lindenfelser Burgfestumzug - hier nehmen nur Wagen mit Pferdeanspannung am Festzug teil - unterstützt und selbst auch Kutsche fährt, fand man den Kutscher und ein Kaltblut-Gespann und so konnte ein Drehtermin vereinbart werden. Auch der seit 40 Jahren beim Burgfestumzug in der Rolle des Postillions das Horn blasende Lindenfelser Reinhard Fink war mit dabei.

Anna Engel saß in der Kutsche mit Museumsleiter Matthias Roth und wurde über die Postkutsche und die damalige Zeit interviewt. Annette Stöcker und Klaus Johe waren als gute Geister im Hintergrund im Einsatz und begleiteten die Dreharbeiten. Die größten Herausforderungen musste aber Kamerafrau Kathleen Witt bewältigen, die immer wieder bei den Totalaufnahmen die Postkutsche überholen und schnell eine geeignete neue Perspektive für die Aufnahmen finden musste. Im Innern zeichnete Sie auch das Interview auf, das durch das Holpern der Postkutsche während der Fahrt unter erschwerten Bedingungen stattfand. Letztendlich folgte noch ein Dreh aus der Sicht des Kutschers, und dazu musste Sie sich hinter dem Kutschbock „hoch auf dem gelben Wagen“ setzen.

Musik und Gedichte

Die Aufnahmen des gut zweieinhalbstündigen Drehs werden zu einem etwa dreiminütigen Film zusammengeschnitten, der Teil der Veranstaltung am 12. November sein soll. Anna Engel, die für die Konzeption, Dramaturgie und Moderation der Veranstaltung verantwortlich ist, wird sich mit Nina Gorgus, Kuratorin am Historischen Museum Frankfurt, über die Rolle der Post unterhalten und der Erzähler Helge Heynold aus passenden Texten und Gedichten rezitieren.

Für den musikalischen Part in dem multimedialen Format ist unter anderem der Tenor Julian Prégardien zuständig. Gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Lukas Siebert (Tenor) und Rebeka Stojkoska (Klavier), widmet er sich Liedern aus der Romantik, die vom Warten auf Nachrichten und Sehnsucht nach der Ferne künden - neben Werken von Mozart und Telemann darf da Franz Schuberts berühmtes Lied „Die Post“ nicht fehlen.

Diee Veranstaltung ist Teil der Reihe Salon Frankfurt und Konzerte Alte Oper Saison 2022/23. Karten gibt es unter alteoper.de