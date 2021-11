Feuerwehrverein ist auch in der Pandemie nicht untätig

Winterkasten. Die Corona-Pandemie hat das Vereinsjahr in der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten geprägt. Viele Termine und liebgewordene Veranstaltungen fanden nicht statt. Dazu gehörte neben dem Sommerfest und der Weihnachtsfeier auch die Jahreshauptversammlung zu Beginn dieses Jahres, in der ein Rückblick auf das Jahr 2020 gehalten werden sollte. Sie wurde nun nachgeholt und begann traditionell mit dem musikalischen Auftakt des Spielmannszuges. Viele Gäste freuten, sich die Musik wieder zu hören.

Vereinsvorsitzender Matthias Hintz begrüßte zur Versammlung zahlreiche Mitglieder im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus, darunter zahlreiche Ehrengäste. Für diesen Abend standen viele Ehrungen an, die durchzuführen waren. Zunächst wurden die Berichte für das Jahr 2020 abgeliefert.

Vonseiten des Feuerwehrvereins hatte Matthias Hintz einen Rückblick vorbereitet. Das Jahr 2020 begann noch ganz normal im Januar mit der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. „Leider war diese Versammlung die erste und einzige öffentliche Veranstaltung im vergangenen Jahr“, bedauerte Hintz. Nach dem Lockdown im März konnten alle geplanten Termine, wie der Ausflug zum Flughafen und nach Frankfurt, das Sommernachtsfest und auch die Weihnachtsfeier, nicht stattfinden. Das galt auch für die üblichen Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen.

Verdiente Mitglieder geehrt

Dennoch waren die Vereinsmitglieder nicht untätig. Am Gerätehaus wurde ein Carport angebaut, das nun als Unterstand für das Mannschaftstransportfahrzeug dient. Hintz dankte allen, die dabei geholfen hatten, auch den Winterkäster Betrieben, die Material und Maschinen zur Verfügung stellten, sowie Stadt Ortsbeirat von Winterkasten, die das Ansinnen mit finanziellen Mitteln unterstützten.

Im Zuge der Versammlung war es nun auch möglich, längst fällige Ehrungen durchzuführen. Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Michael Helbig das Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande an Roland Weber für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung. Matthias Ihrig erhielt das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande für 25-jährige Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung.

Für ihr besonderes Wirken für die Einsatzabteilung wurden Matthias Pfeifer und Roland Weber mit dem Bronzenen Brandschutzverdienstzeichen am Bande geehrt. Pfeifer wirkte 22 Jahre als Wehrführer, Weber ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Gerätewart für die Feuerwehr.

Für ihr Wirken in der Jugendwehr erhielten Christian Pfeifer und Tobias Pfeifer von Bezirksjugendfeuerwehrwart Pierre-André Reising die Florian-Medaillen der Hessischen Feuerwehrjugend in Silber.

Hoher Stellenwert

Anja Weber und Simone Wende setzen sich für die Kinderfeuerwehr ein. Für ihr Wirken war die Kinderfeuerwehr-Medaille des Landesfeuerwehrverbands Hessen in Gold vorbereitet worden. Diese wurde ihnen in der Versammlung überreicht.

Am Ende einer langen Versammlung sprachen nach weiteren Berichten und Ehrungen Bürgermeister Michael Helbig, Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch und Christian Lettmann Worte des Dankes an die aktive Wehr und den regen Feuerwehrverein aus. „Für die Allgemeinheit hat die Feuerwehr einen hohen Stellenwert“, so Bürgermeister Helbig.

„Ich bin richtig stolz, dass ein so kleiner Ort eine so aktive Feuerwehr hat“, ergänzte Christian Lettmann. „Es war eine schwierige Zeit für die Einsatzabteilung“, so Stadtbrandinspektor Bitsch, „es ist erfreulich, dass alle dabeigeblieben sind.“ jhs