Feuerwehren löschen Brand im Wald bei Winterkasten

Winterkasten.

Ein Brand im Wald bei Winterkasten hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am frühen Mittwochmorgen wurden die Wehren aus Winterkasten und Lindenfels-Mitte alarmiert. Die Winterkäster löschten den Brand nach kurzer Zeit, so dass die Lindenfelser wieder abdrehen konnten. Wie der stellvertretende Stadtbrandsinspektor Stefan Schepula erläuterte, handelte es sich um einen kleinen Brandherd von etwa einem Quadratmeter Größe, der sich aber wohl ausgebreitet hätte, wäre er nicht rechtzeitig erkannt und gelöscht worden. Die Ursache sei unklar. In diesem Zusammenhang appelliert die Feuerwehr, die aktuelle Waldbrandgefahr zu beachten - das hessische Umweltministerium hat in weiten Teilen des Landes die erste von zwei Alarmstufen zur Waldbrandgefahr ausgerufen.