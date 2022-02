Feuerwehr sicherte Helikopterlandung

Winkel. Zur Unterstützung bei einer Hubschrauberlandung sind am Freitag drei Lindenfelser Feuerwehren gerufen worden. Um 7.54 Uhr wurden zunächst die Feuerwehren aus den Stadtteilen Winkel und Schlierbach zu einer Hubschrauberlandung nach Winkel in die Kaffenbergstraße alarmiert.

Eine verunfallte Person musste nach der Erstversorgung durch die Voraushelfer des DRK Lindenfels sowie den alarmierten Rettungswagen mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Die nachalarmierte Freiwillige Feuerwehr Lindenfels wurde während der Anfahrt bereits wieder entwarnt.

Landesstraße gesperrt

Die Aufgaben der eingesetzten Feuerwehren bezogen sich auf die Absicherung der Landestelle an Landstraße 3099, Zubringerfahrt für den Notarzt sowie Tragehilfe in den Helikopter, teilt die Schlierbacher Feuerwehr mit. Während der knapp 90- minütigen Einsatzdauer war die Landesstraße an der Landestelle voll gesperrt. red

