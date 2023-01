Feuerwehr Schlierbach war auf Tour

Schlierbach. In der Zeit „zwischen den Jahren“ war die Freiwillige Feuerwehr Schlierbach auf Tour. Es sammelte sich ein stattlicher Trupp Menschen mit Einbruch der Dunkelheit am Feuerwehrhaus, wie der Vereinsvorsitzende Stefan Vetter berichtete. Der Förderverein der Feuerwehr hatte die Tour zum Jahresabschluss vorbereitet. Stefan Vetter hatte zum ersten Mal die Führung der Wanderung übernommen. Zunächst ging es Richtung Eulsbach. Vorbei an der Faustenbach und dem Kapphäuschen kam die Gruppe nach Ellenbach. Über Erlenbach ging es zurück nach Schlierbach, wo eingekehrt wurde „Das war wie immer ein tolles Event für uns zum Jahresabschluss“, so Stefan Vetter. jhs/Bild: jhs

