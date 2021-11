Feuerwehr sammelt Altpapier ein

Kolmbach. Die freiwillige Feuerwehr im Lindenfelser Stadtteil Kolmbach sammelt am Samstag (13. November) wieder Altpapier ein. Erstmals seit vielen Monaten wird das Papier auch wieder direkt in den Ortsstraßen eingesammelt, wobei die Feuerwehr nur mit einer kleinen Besetzung unterwegs ist. Es ist daher auch weiterhin möglich, das Altpapier direkt zum Container an das Dorfgemeinschaftshaus zu bringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Erlös aus der Papiersammlung wird der Verein die Kinder- und Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehr unterstützen. Altpapier wird in Form von Zeitungen, Zeitschriften, Katalogen, Taschenbüchern, Kartonagen oder Prospekten gesammelt. Nicht zum Altpapier gehören unter anderem Tapeten oder Tetra Paks. Die Papiersammlung beginnt um 9 Uhr. cs