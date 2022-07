Feuerwehr mahnt zu Achtsamkeit

Winterkasten. Der Wehrführer der Feuerwehr Winterkasten, Tobias Pfeifer, weist auf die durch die anhaltende Trockenheit bedingte hohe Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden hin. Offenes Feuer in der Natur sei derzeit strengstens untersagt. Schon eine unachtsam weggeworfene Zigarette könne zu einem folgenschweren Waldbrand führen, so Pfeifer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag war die Feuerwehr Winterkasten wegen eines Grasflächenbrandes im Unterdorf alarmiert worden. Neben einem Grundstück am oberen Ende der Bismarckturmstraße war nach der Entfachung eines Nutzfeuers eine 80 Quadratmeter große Wiesenfläche in Brand geraten.

Mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug konnten der Brand schnell vollständig gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Die Brandstelle wurde mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und die umliegende Grasfläche vorsorglich bewässert. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen. ppp