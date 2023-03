„Ein Elefant ist im Wasserrückhaltebecken“, lautete der Notruf an die Kinderfeuerwehr in Kolmbach, die natürlich sofort ausrückte. Lena Weimar brachte mit ihrem Jahresrückblick bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr alle zum Schmunzeln. Spielerisch werden die Kinder an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt.

Alle Abteilungen hatten einen Rückblick auf das vergangene Jahr

...