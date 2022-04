Feuerwehr Glattbach: Bernd Rettig ist jetzt Hauptlöschmeister

Glattbach. Der bisherige Lindenfelser Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch würdigte bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Glattbach, dass diese in den vergangenen beiden Jahren einiges erreicht habe. Für die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in Seidenbuch und Kolmbach bedankte er sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bitsch beförderte Bernd Rettig zum Hauptlöschmeister. Jacqueline Arras wurde zur Feuerwehrfrau ernannt. Zu Feuerwehranwärtern wurden Michaela Rettig und Luca Rettig ernannt. Seit 40 Jahren sind Ralf Meister und Michael Hübner Mitglied im Glattbacher Feuerwehrverein. Günther Dörner gehört diesem seit 30 Jahren an. „Die Glattbacher Wehr genießt einen guten Ruf“, lobte der Lindenfelser Erste Stadtrat Maximilian Klöss. „Es ist beeindruckend, was der Verein an Geld für den Brandschutz investiert“. jhs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2