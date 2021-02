Fürth/Mörlenbach. Anna Steingrüber und Simone Ay haben sich einen Wunsch verwirklicht: Die Fahrenbacherinnen betreiben eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen während ihrer gerontopsychiatrischen Ausbildung in Weinheim. Schnell stand ihr Entschluss fest: „Wir wollen nicht nur einen ambulanten Pflegedienst eröffnen, sondern auch eine Seniorentagespflege.

Räume dafür hätten sie schnell gefunden, berichtete Anna Steingrüber. Ein ehemaliges Ladengeschäft wurde in kürzester Zeit zu einer Tagespflegestätte für 16 Senioren umgebaut. Weitere 14 Senioren werden in Mörlenbach betreut.

Vor drei Jahren gründeten die Frauen den ambulanten Pflegedienst. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und gerne bei uns arbeiten“, so Anna Steingrüber. Die Betriebswirtin hat ihre Ausbildung zur Altenpflegerin erst nach ihrem Studium absolviert. „Ich mag den Umgang mit älteren Menschen“, erklärt sie.

Die Seniorentagespflege ist in einem großen, hellen Raum untergebracht. Es gibt Platz für Bewegung im Sitzen und eine gemütliche Sofaecke. „Das ist eigentlich unsere Strickecke“, so Anna Steingrüber.

Oft ruhen sich die Senioren aber auf der Ledercouch aus – und das, obwohl ihnen auch ein gemütlicher Ruheraum zur Verfügung steht. Sie haben die Wahl, ob sie täglich oder nur an bestimmten Tagen in die Tagespflegestätte kommen. Morgens um acht Uhr holt der Pflegedienst sie von Zuhause ab, um 16 Uhr werden sie zurückgefahren. Wegen der Ansteckungsgefahr darf der Fahrer immer nur eine Person befördern. Fahrer und Pflegekräfte tragen Mundschutz. Die Senioren nicht.

Anna Steingrüber erzählt: „An manchen Tagen sind mehr Männer da, an anderen überwiegen die Frauen.“ Ein Gast aus Erlenbach kommt jeden Tag. Er hat früher im Außendienst gearbeitet und Bedarf für Bäckereien verkauft. Backen ist sein Hobby, das er jetzt hin und wieder auch in der Tagespflege ausübt. Zuletzt buk er eine Schwarzwälder Kirschtorte, die sehr gut schmeckte.

Arme Ritter und Kirschenmichel

In der Seniorentagespflege gibt es einen festen Stundenplan. Nach der Ankunft gibt es Frühstück, dann die Bewegungsrunde. Die Leiterin steht in der Mitte, rundherum sitzen die Gäste. An diesem Morgen fragt sie: „Wer kennt einen Vornamen, der mit dem Buchstaben I anfängt?“ Dann wirft sie den Ball demjenigen zu, der antworten soll. Schnell ist Stimmung in der Bude. Die Zeit bis zum Mittagessen vergeht wie im Flug.

„Wir fragen unsere Gäste, was sie gerne essen möchten, das wird gekocht“ Bei den Frauen sind Arme Ritter – gebackene Brötchen mit Vanillesoße – der Renner. Beliebt ist auch Kirschenmichel. Die Gäste sitzen zu zweit an einem Tisch mit einem Abstand von eineinhalb Meter. „Das schmeckt hier immer alles so gut“, meint eine Dame. Wer mag, darf bei der Zubereitung des Essens helfen. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Vor der Fahrt nach Hause verabschieden sich die Senioren mit einem festen Ritual.

Die Gäste mögen den festen Ablauf in der Tagesstätte. Zwischendurch bleibt Zeit für individuelle Angebote. Eine Dame beschäftigt sich mit Brehms Tierleben. Beim Frühstück gibt es eine Zeitungsrunde von den Pflegekräften. Sie erzählen Neuigkeiten aus aller Welt und der Region und fragen die Senioren nach ihrer Meinung.

Regelmäßige Tests fürs Personal

Anna Steingrüber und Simone Ay berichten, dass sie Post vom Impfzentrum Bergstraße bekommen hatten. Daraufhin haben sie mit Angehörigen und Senioren geklärt, wann das mobile Team zum impfen kommen kann. Die Seniorentagespflege ist gut ausgestattet mit Desinfektionsmitteln und Fieberthermometern. Regelmäßig wird das Personal untersucht und Covidtests unterzogen. So können Anna Steingrüber und Simone Ay die Tagespflege auch während des Lockdowns offenhalten.

Schade finden Personal und Gäste nur, dass sie zurzeit keine Ausflüge machen dürfen. Sehnsüchtig warten alle auf den „tierischen Besuch“ aus Beerfelden. Ein Therapeut kommt dann mit der Eselin Rosi, dem Schwein Hillerö und dem Schaf Vanille zu Besuch. Er bringt außerdem Hund und Katze, Hühner und Hasen sowie Mäuse mit. Für die Senioren mit Demenz ist das eine wichtige Abwechslung im festen Rhythmus der Tagespflege.

Die Tagespflege ergänzt das Angebot zur häuslichen Pflege. Anna Steingrüber und Simone Ay folgen bei der Pflege ihrem Vorbild, dem englischen Sozialpsychologen Thomas Kitwood. Für ihn ist jeder Mensch einzigartig und somit sollte dies auch seine Pflege sein. gg