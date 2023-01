Lindenfels. Der FDP-Ortsverband Lindenfels trifft sich am Samstag, 14. Januar, zu einer Mitgliederversammlung. Die Sitzung in der Pizzeria Franco in Burgstädtchen beginnt um 17.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst der Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden Inge Morckel. Anschließend ist die Neuwahl des Vorstands vorgesehen. Nach der Behandlung von Anträgen wird sich Maurice Zettl, der Landtagskandidat der Liberalen für den Wahlkreis Bergstraße-Ost, vorstellen. red