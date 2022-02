Fasten für den Klimaschutz

Fürth. Am Aschermittwoch, 2. März, beginnt die Fastenzeit. Wie seit einigen Jahren schon, laden auch in diesem Jahr die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Fürth zu einer gemeinsamen Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein.

In diesem Jahr steht nach einer Mitteilung der beiden Gemeinden eines der menschlichen Grundbedürfnisse im Mittelpunkt: die Nahrung. „Wir wollen genauer hinschauen, wo und wie sie produziert und auch verpackt wird, und insgesamt (wieder neu) einen achtsamen Umgang mit Lebensmitteln einüben.“ Begleitend zu der Aktion lädt der Umweltausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Fürth außerdem zu einer virtuellen Fastengruppe ein.

„Gute Vorsätze sind schnell gefasst, aber das eigene Verhalten langfristig zu verändern, ist nicht leicht. Eine Gruppe kann dabei helfen und dazu ermutigen, auch kleine Schritte zu tun und notfalls auch immer wieder von vorne anzufangen“, sagte Pfarrerin Nina Nicklas-Bergmann. Das Klimafasten wolle dazu einen Anstoß geben.

Wer sich über das Thema und die eigenen Fastenerfahrungen austauschen möchte, der ist zu den zunächst virtuellen Treffen eingeladen und bekommt nach der Anmeldung einen Zugangslink zugeschickt.

Das erste Treffen ist am Dienstag, 15. März, ab 19 Uhr. Weitere Termine sind am 22. und 29. März sowie am 12. April geplant. red