Familienplaner für Tierfreunde

Lautertal/Lindenfels. Der Familienplaner „KaTSIs aus dem Odenwald“ der Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) ist erschienen. Außer entzückenden Tieren aus dem Katzenkindergarten der TSI sind auch viele der Futterstellenkatzen auf den Kalenderblättern für das neue Jahr abgebildet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Familienplaner bietet viel Platz für Eintragungen in vier Spalten. Er hat das Format 21 auf 50 Zentimeter. Der Verkaufspreis liegt nach Angaben der TSI stabil bei 13 Euro. Die Tierschützer empfehlen den Kalender als Geschenk, zu Weihnachten oder zum Geburtstag für alle Tierfreunde sowie auch für die eigene Verwendung.

Der Erlös aus dem Verkauf des Familienplaners kommt der Arbeit der Tierschutzinitiative Odenwald zu Gute. Der Kalender wird in der Flohmarkthalle der TSI in Krumbach, Reichelsheimer Straße 1 verkauft, und zwar jeweils dienstags und samstags jeweils in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr. Er ist aber auch nach telefonischer Vereinbarung zu haben unter anderem in Lautertal: Tel.: 06254 / 942638, Rimbach: Tel.: 01520 / 8829120, Laudenbach: Tel.: 0179 / 4522183. red