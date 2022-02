Falscher Alarm am Kurvenzentrum in Lindenfels

Lindenfels. Schon zum zweiten Mal in dieser Woche ist es in Lindenfels zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen: Am Donnerstag schlug zur besten Einkaufszeit um 9.24 Uhr die Brandmeldeanlage im Lindenfelser Kurvenzentrum an. Dort ist unter anderem der Neukauf-Supermarkt untergebracht. Glücklicherweise konnten die Wehrleute rasch vermelden: Falscher Alarm.

23 Freiwillige im Einsatz

Die Feuerwehr stellte fest, dass die Anlage durch Unachtsamkeit bei Reinigungsarbeiten ausgelöst worden war. Als das eine gute halbe Stunde nach Alarmauslösung klar war, konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, berichtete der Winterkäster Wehrführer Tobias Pfeifer. 23 Einsatzkräfte der Wehren aus Lindenfels-Mitte und Winterkasten waren mit fünf Fahrzeugen unter der Einsatzleitung des Lindenfelser Wehrführers Thomas Höbel an der Aktion beteiligt.

Die Freiwillige Feuerwehr Winterkasten war beim Einsatz am Kurvenzentrum für die Verkehrssicherung zuständig. © Feuerwehr

Während er mit dem Angriffstrupp aus Lindenfels den ausgelösten Melder überprüfte, blieben die Winterkäster mit ihren Atemschutztrupps in Bereitstellung und sicherten den Verkehr auf der an dieser Stelle unübersichtlichen Nibelungenstraße ab.

Erst zwei Tage zuvor hatte es wie berichtet nur einen Steinwurf entfernt, im Schlierbacher Weg, einen fünfstündigen Feuerwehreinsatz wegen einer beschädigten Gasleitung gegeben. ppp