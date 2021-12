Fahrzeug in Lindenfelser Parkhaus brannte aus

Lindenfels. Im Parkhaus beim Nahkauf-Markt in Lindenfels ist am Montagabend ein Fahrzeug vollständig ausgebrannt. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lindenfels-Mitte, Winterkasten, Glattbach, Kolmbach, Schlierbach sowie Fürth seien vor Ort gewesen, berichtete der stellvertretende Stadtbrandinspektor Stefan Schepula.

Das Drehleiterfahrzeug habe den Brand vom alten Klinikgelände her bekämpft, drei Atemschutzträger-Trupps seien im Parkhaus gewesen. Ursache des Brandes sei offenbar ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr habe den Einsatz schnell und souverän gemeistert. Wegen der Maßnahmen sei die Bundesstraße zwischenzeitlich gesperrt worden.

