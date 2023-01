Fällarbeiten an den Bundesstraßen im Odenwald

Lindenfels. In den kommenden Tagen werden im Odenwaldkreis an Bundes – und Landesstraßen Bäume gefällt. Das kündigte die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil an. Mittels eines Fällkrans werden abgestorbene und verkehrsgefährdende Bäume beseitigt.

Die Maßnahme seien mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, hieß es weiter. Arbeiten sind unter anderem an der B 47 und B 38 bei Gersprenz und an der B 47 beim Weiler Hutzwiese geplant. Die Straßen werden jeweils halbseitig gesperrt, kurzzeitig wird der Verkehr auch komplett angehalten. red