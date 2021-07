Reichelsheim. In Reichelsheim ist eine 23-jährige Frau am Dienstag beim Joggen auf einem Weg in Nähe des Waldes auf einen Exhibitionisten getroffen. Der leicht übergewichtige Mann soll etwa 50 Jahre alt sein. Er trug eine dunkle knielange Hose, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Baseball-Kappe. In der Nähe des Mannes parkte ein älteres Modell eines VW-Touran. pol

