Evangelisches Dekanat im Odenwald lädt zum Theaterspielen ein

Winterkasten. Das Projekt „55 plus minus“ umfasst Angebote des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald für Leute im Alter um die 55 Jahre. Wer sich angesprochen fühlt, ist willkommen – ganz gleich, welchen Alters.

„Interessen verbinden Menschen und schaffen Brücken zueinander. Viele Ehrenamtliche stellen ihre Fähigkeiten anderen zur Verfügung und jeder kann dabei sein. Der Charme der Projekte sind kleine Gruppen und kurze Formate. Angeboten werden unter anderem Entspannung, gesellige Fahrradtour, Makramee wieder neu entdecken, Führung durch den Weltladen, Exkursionen und vieles mehr“, schreibt das Dekanat in einer Mitteilung.

Veranstalter sind Dekanat und die evangelischen Kirchengemeinden Babenhausen, Eppertshausen, Harreshausen, Hergershausen-Sickenhofen, Langstadt, Münster in Kooperation mit dem Quartiersbüro Babenhausen und der Babenhäuser Ehrenamtsagentur.

Los geht es im Garten der Begegnungsstätte in der evangelischen Martinsgemeinde Münster an den beiden kommenden Montagen, 7. und 14. Juni, jeweils in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr mit „Ich möchte so gerne mal Theaterspielen“. Die Leitung hat Hanna Weidle-Kabatek, (Tel.: 06073 / 711547).

Wanderung mit Bibeltexten

Am Freitag, 18. Juni, steht ab 18 Uhr eine Wanderung über sanfte Hügel mit einer Bibelerzählung auf dem Programm. Treffpunkt ist am Sportplatz in Schaafheim-Schlierbach, die Leitung hat Monika Fischer-Krapp (Tel.: 06073 / 740937).

Es wird um telefonische Anmeldung gebeten. Sollten sich aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen ergeben, werden die Teilnehmer informiert. Es gelten die Hygiene- und Schutzbestimmungen der Veranstaltungsorte sowie die allgemeinen Regeln. Zu den Treffen muss ein negativer Corona-Test mitgebracht werden, der maximal 24 Stunden alt ist oder ein Impfnachweis. Außerdem wird eine Schutzmaske benötigt. red

