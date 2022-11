Evangelische Gottesdienste im Pfarrheim in Lindenfels

Lindenfels. Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels hat beschlossen, ab November die Gottesdienste grundsätzlich im katholischen Pfarrheim in Lindenfels zu feiern. Damit soll das sehr aufwendige Heizen der Kirche im Winter vermieden werden, wie der Kirchenvorstand mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es werden damit Heizkosten gespart und gleichzeitig ein konkreter Beitrag zum Einsparen von Energie geleistet. Es handelt sich dabei um eine Gasheizung.“ Mit der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus sei vereinbart worden, dass der evangelische Gottesdienst jeweils um 9.30 Uhr beginnt, so dass es vor der katholischen Messe ab 11 Uhr genug Zeit für Umbau und Lüftung gibt.

Aus organisatorischen Gründen ist am Sonntag, 6. November, der Gottesdienst nochmals in der evangelischen Kirche, auch dann bereits ab 9.30 Uhr. An besonderen Tagen wie am Ewigkeitssonntag, zur Orgelandacht und an Weihnachten, wird auch weiterhin die Kirche genutzt. Deshalb ist es wichtig, die Ankündigungen in den Schaukästen, dem Gemeindeboten oder durch die Presse zu verfolgen, heißt es vom Kirchenvorstand weiter. red