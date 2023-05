Europaabend an der GAZ

Reichelsheim. Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim lädt zu einem internationalen Europaabend für Donnerstag, 11. Mai ab 18 Uhr in die Aula der Schule ein. Im Rahmen der Europawochen sind Gäste der finnischen Partnerschule, dem Kuusamon Lukio, zu Gast. Außer der Arbeit am Erasmus+-Projekt gibt es in der Zeit des Besuchs ein umfassendes kulturelles Programm.

Beim Europaabend gibt es Musik, Sprache und Kultur, Einblicke in den Austausch und Ergebnisse des Erasmus+-Projektes „Arbeiten im internationalen Kontext – Working in Kuusamo and Reichelsheim“.

Für Essen und Getränke sorgen die Catering-AG und das Abi-Komitee der GAZ. red