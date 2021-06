Erste Probe nach 238 Tagen Pause

Lindenfels. Die Trachtenkapelle Lindenfels hat sich nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen zu einer ersten Probe getroffen. Der Tag, Donnerstag, war der übliche Termin, die Örtlichkeit jedoch neu und ungewohnt.

Nach 238 Tagen ohne Blasmusik trafen sich die Musiker unter der Leitung von Peter Flath auf dem Parkplatz Kappstraße in Lindenfels. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Empfehlungen des Hessischen Musikverbandes sowie mit Genehmigung des Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig konnte böhmische Blasmusik erklingen – sehr zur Freude einiger Anwohner, die sich spontan als dankbares Publikum zeigten und zur Erfrischung Eis verteilten.

Bis das Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach wieder zur Verfügung stehen wird, würden die Musiker wohl weiter „Open Air“ proben, sagte der Vorsitzende Thomas Bauer, der damit die Hoffnung verband, dass bei weiter sinkenden Infektionszahlen und einer zunehmenden Zahl an durchgeimpften Leuten bald wieder ein Auftritt der Trachtenkapelle vor Publikum möglich ist. „Schließlich ist das Burgfest nicht mehr weit“, so Bauer augenzwinkernd. red