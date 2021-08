Erste Hilfe an Babys und Kleinkindern

Reichelsheim. Wie reagiert man schnell und kompetent, wenn ein Notfall eintritt, ein Kind sich verbrüht, die Finger in der Autotür quetscht oder gar stürzt und bewusstlos ist? Wie ruft man schnellsten Hilfe und was kann man tun, bis die Helfer eintreffen? Antworten auf diese und andere Fragen finden Eltern, Großeltern und alle Interessierten in einem Erste-Hilfe-Kurs der Mary-Anne-Kübel-Stiftung speziell für Kinder und Säuglinge.

Die Johanniter-Unfallhilfe Dieburg informiert über Gefahrenquellen für Babys und Kleinkinder. Die Teilnehmer werden in Hilfsmaßnahmen eingewiesen, das Anlegen von Verbänden wird geübt, eine Beatmungspuppe wird genutzt.

Der Kurs ist am Samstag, 11. September, in der Zeit von 9 bis 16.45 Uhr in den Räumen der Mary-Anne-Kübel-Stiftung, Alter Weg 18 in Reichelsheim. red