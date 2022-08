Erste Abgänger der Heinrich-Böll-Schule Fürth trafen sich

Fürth. Sie bildeten die erste Klasse, die aus der damals neuen Gesamtschule des Kreises Bergstraße in Fürth entlassen wurde. Das war am 12. Juli 1972. 50 Jahre später gab es nun ein Klassentreffen.

Am 8. April 1972 waren die Schüler von den Räumen in der Müller-Guttenbrunn-Schule in die neu gebaute Gesamtschule umgezogen. Klassenlehrer war von der fünften bis zur Entlassung in der zehnten Klasse Hans Jakob aus Rimbach, der späterere Leiter der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in der Nachbargemeinde. Rektor in Fürth war Hugo Wölz aus Heppenheim. „Die Gemeinschaft der Klasse 10aR ist auch heute noch sehr schön und rege“, berichteten die einstigen HBS-Schüler. Regelmäßige Treffen in kleinerer Runde gibt es mehrmals im Jahr.

Zum 50. Jahrestag wurde eine Rundfahrt unternommen. Dabei ging es über die Alzenau, Mittershausen und Mitlechtern nach Fürth, wo ein gemütlicher Abschluss gefeiert wurde. red