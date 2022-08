Plötzlich und unerwartet ist Georg Oberle (BILD: Rittelmann) im Kreis eines Teils seiner Familie bei einem Nordseeurlaub in Bremerhaven im Alter von 73 Jahren verstorben. Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in seinem Herkunftsort Scharbach und in seinem Wohnort und Lebensmittelpunkt Erlenbach. Zahlreiche Menschen trauern mit der Familie, seiner Frau Elli, den beiden Kindern

...