Den Alltag hinter sich lassen können die Naturbegeisterten in der hereinbrechenden Dämmerung bei einer sinnlichen Nachtwanderung am kommenden Freitag, 25. Juni, ab 21.30 Uhr. Die Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Brigitta Schilk lenkt in der Weinheimer Huhl die Aufmerksamkeit der Gruppe auf die Naturklänge aus Vogelstimmen, knackenden Bäumen und dem Wiehern der Pferde. „Im Sommer ist es eine

