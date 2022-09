Wer beim Aufstieg zur Lindenfelser Burg den Blick nach rechts wendet, dem fällt schnell die Erinnerungstafel an der steinernen Mauer vor der katholischen Kirche Sankt Petrus und Paulus auf. „Gedächtnis an den Fliegertod über der Heimat des Polizeihauptmanns Josef Jans“, ist dort prominent zu lesen, unter dem Bild eines zur Erde geneigten Flugzeugs. Am Fuße der Tafel steht der Satz: „Tod kennt

...