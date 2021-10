Entscheidung zum Kolmbacher Gewerbegebiet ist vertagt

Kolmbach. Die geplante Erschließung des Kolmbacher Gewerbegebiets Im Gehren durch einen ortsansässigen Abbruchunternehmer hat bei der jüngsten Sitzung der Lindenfelser Stadtverordneten einen Dämpfer bekommen. Nach einer Sitzungsunterbrechung beschloss das Gremium mit breiter Mehrheit, die Entscheidung über einen Vertrag mit dem Investor zu vertagen.

Interesse zog Tagesordnungspunkt vor allem dadurch auf sich, dass es sich bei dem Erschließungsträger in spe um den Unternehmer handelt, der einen Betriebshof mit Bauschutt-Recyclinganlage bauen will, ein Plan, der Anwohner und Naturschützer in Sorge vor Lärm, Staub und Lkw-Verkehr auf die Barrikaden treibt. Das letzte Wort hat das Regierungspräsidium in Darmstadt, es entscheidet über die Genehmigung des Projekts. Gibt sie grünes Licht, würde der Verkaufsbeschluss in Kraft treten, den die Stadt Ende 2019 nach langen Diskussionen gefasst hat. Darüber hinaus hat die Stadt seitdem nicht mehr allzu viele Einflussmöglichkeiten. Eine davon ist die Entscheidung über den Erschließungsvertrag.

Debatte um Ausgleichsflächen

Angedacht ist, dass der Investor Verkehrswege und Versorgungsleitungen für sein Grundstück schafft – Strukturen, von denen zumindest teilweise auch künftige Nachbarn profitieren könnten. Die Stadt würde damit einiges an Kosten sparen, die geschaffenen Anlagen würden in ihren Besitz übergehen.

Die Erschließung gilt als nicht unerheblich für die Genehmigung. Allerdings sind die Stadtverordneten im Vertrag auf einige offene Fragen gestoßen. Konkret geht es um Ausgleichsflächen, die geschaffen werden müssen, wenn durch Bauvorhaben Natur verlorengeht. Im ursprünglichen Vertrag waren zwei solcher Flächen benannt – allerdings ist nur eine verfügbar, die andere ist in Privatbesitz und der Eigentümer will sie auch nicht zur Verfügung stellen. Bei der Vorberatung im Bauausschuss hatte Bürgermeister Michael Helbig vorgeschlagen, den Passus mit den Ausgleichsflächen aus dem Vertrag zu streichen. Die Angelegenheit sollte stattdessen ein neuer Bebauungsplans regeln. Zusammen mit dem Bergsträßer Gewässerverband, so die Idee, soll eine neue, günstige Ausgleichsfläche gefunden werden.

Rechtliche Bedenken

Über den Erschließungsvertrag wollten die Stadtverordneten dann aber auch bei Streichung des Absatzes zu den Ausgleichsflächen nicht mehr abstimmen. Die Angelegenheit erscheint vielen von ihnen unter den jetzigen Umständen als rechtlich zu unausgegoren. Ob der Erschließungsvertrag überhaupt noch eine Rechtsgrundlage hat, wenn der Bebauungsplan neu aufgestellt wird, fragte sich etwa Inge Morckel (FDP). „Es ist jetzt der falsche Zeitpunkt, zu entscheiden“, sagte die Liberale. Als auch Jochen Ruoff (Grüne) eine „durchdachte Beschlussvorlage“ gefordert hatte, unterbrach Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer die Sitzung auf Antrag der SPD-Fraktion.

Nachdem die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker wieder Platz genommen hatten, stellte die SPD den Antrag, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. Die Verwaltung solle, bis der Punkt wieder aufgerufen wird, Klarheit schaffen. Bei vier Enthaltungen und 26 Ja-Stimmen wurde dieser Antrag angenommen.