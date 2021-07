Entscheidung über Windräder fällt heute

Lindenfels/Reichelsheim. Die Entscheidung, ob im Gebiet Am Stotz bei Reichelsheim Windräder stehen dürfen, fällt heute Nachmittag: Dann wird die Regionalversammlung Südhessen über Änderungen des Teilplans Erneuerbare Energien beraten. Darin wird festgelegt, was mit sogenannten Weißflächen passiert, bei denen bisher noch nicht feststand, ob sie als Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen werden oder nicht. Der Stotz ist so eine Weißfläche. Ein Investor will dort sechs große Windräder bauen. Das Regierungspräsidium Darmstadt will allerdings das Gebiet im Entwurf des Teilplans, über den die Regionalversammlung berät, zur Ausschlussfläche machen, auf der keine Windräder stehen dürfen.

Zum Abstimmungstag meldet sich die Bürgerinitiative Reichelsheim Windkraftfreier Odenwald zu Wort. „Wir appellieren an die Mitglieder der Regionalversammlung Südhessen: Schützen Sie mit uns die einzigartige Flora und Fauna auf und um den Stotz zwischen Reichelsheim, Fürth und Mossautal im Odenwald und weisen Sie die Weißfläche nicht als Vorranggebiet für Windkraft aus“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Klimaschutz und Artenschutz müssten zusammen betrachtet werden: Der Verlust von Biodiversität sei ebenso existenziell wie die Klimakrise. Der Ausbau von regenerativen Energien solle naturverträglich sein.

Auf und um den Stotz mit seinen Wiesentälern und bewaldeten Bergkuppen sei ein Biotop angesiedelt, das im Odenwald ein besonders hohes Vorkommen an geschützten Arten wie den Schwarzstorch oder den Rotmilan aufweist. Auch der dort rare Wald müsse angesichts des Zustandes der hessischen Wälder und der anhaltenden Trockenheit vor massiven Eingriffen geschützt werden.

Durch den avisierten Bau der sechs Windkraftanlagen mit Höhen bis zu 247 Metern werde dieser einzigartige Natur- und Landschaftsraum für immer verlorengehen: „Die Höhen und die Anzahl der geplanten Windräder sind vollkommen überdimensioniert für dieses Gebiet, das bereits durch den Standort Kahlberg beeinträchtigt ist. Ihr Bau wäre mit schweren und unverhältnismäßigen Eingriffen in die Naturlandschaft – Anlieferung, Zufahrtsstraßen, Fundamente – verbunden, der Betrieb würde das ökologische Gleichgewicht auf Dauer stören.“

Hinzu komme, dass das Gebiet mit seinem Wechsel aus bewaldeter Bergkuppe, den Bachläufen und Streuobstwiesen bei Touristen besonders beliebt ist, was durch die Corona-Krise zugenommen habe. „Letztlich glauben wir, dass Klimaschutz nicht allein mit Windkraft zu bewältigen ist, schreiben die Autoren. Dazu gehörten eine Mobilitäts- und Bauwende, die Nutzung von Solar- und Wasserkraft, dezentrale und kleinteilige Energieproduktion, dezentrale Versorgungsstrukturen sowie eine generelle Reduktion des Energie-Verbrauchs.“ kbw/red