Englisches Theater an der Zinn-Schule in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Theatergruppe „White Horse Theatre“ folgte einer Einladung der Englisch-Fachschaft und trat an der Georg-August-Zinn Schule (GAZ) in Reichelsheim vor knapp 300 Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 auf. Die vierköpfige Truppe tourt seit September durch Deutschland und präsentiert ihr Stück „My Cousin Charles“.

Aufführungen des „White Horse Theatre“ sind nun Tradition an der GAZ und geben den Kindern Gelegenheit, ihre Englischkenntnisse anzuwenden. Allerdings mussten die Aufführungen aufgrund der Pandemie lange ausgesetzt werden.

Daher freuten sich die Schüler besonders auf diesen Vormittag, da es seit 2019 die erste Vorführung war. Die Truppe zeigte große Spielfreude, die von Anfang an auf das Publikum übersprang. Am Ende der Vorstellung hatten die Schüler Gelegenheit, Fragen an die Schauspieler zu stellen, was viele mit großer Begeisterung taten. Die Fragen hatten die Englischlehrer mit ihren Klassen vorbereitet. red