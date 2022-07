Englisch-Training auf dem Flughafen

Rimbach. Wo können sich Jugendliche mit Steve aus Australien, Raoul aus Madrid und Cheng aus Peking in Präsenz treffen und sich mit ihnen auf Englisch unterhalten? Das sogenannte „Airport Project“ nach dem Vorbild von Professor. Michael Legutke ist jeder Englischlehrkraft ein Begriff. Das Konzept: Schüler sprechen am Flughafen Englisch mit Reisenden und wenden so an, was sie im Unterricht erlernt haben.

Dieses Projekt setzten Anna Reid und Leo Pöppinghaus, Englisch-Lehrkräfte an der Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule, jetzt mit den beiden neunten Realschulklassen um. Im Vorfeld wurde zunächst das Wortfeld Flughafen erarbeitet. Des Weiteren wurde besprochen, welche Stationen die Passagiere am Flughafen durchlaufen müssen und welche Dialoge an diesen stattfinden könnten. Die Erarbeitung von Fragen und Antworten sowie das Sprechen dieser vorbereiteten Dialoge war ebenfalls Teil des vorbereitenden Englischunterrichts.

Interviews wurden dokumentiert

In Kleingruppen haben sich die Schüler dann Fragen überlegt, die sie einem Reisenden am Flughafen stellen könnten. In diesen Gruppen wurde außerdem besprochen, wie man im besten Fall bei einem Interview vorgeht und die gesammelten Fragen wurden eingeübt.

Schließlich kam endlich der Projekttag für die Jugendlichen, an dem sie das Erlernte ausprobieren und anwenden konnten. Mit dem Zug ging es für die Klassen in Begleitung von Reid und Pöppinghaus zum Frankfurter Flughafen.

Am Terminal 1 fand die Befragung der Fluggäste statt. Die Interviews wurden durch Aufschreiben, Audioaufnahmen, Videos und Bilder dokumentiert.

Für die Schüler aus dem Odenwald war es nicht immer leicht, sich zu überwinden und jemanden anzusprechen, den man nicht kennt – und dies dann auch noch in einer Fremdsprache. Aber alle Mädchen und Jungen der Rimbacher Schule haben sich gut geschlagen und sich sehr viel Mühe gegeben, auch mal über den eigenen Schatten zu springen.

Präsentation der Ergebnisse

In den darauffolgenden Englischstunden ging es schließlich darum, die Ergebnisse der Gespräche den anderen zu präsentieren und das gesamte Projekt zu reflektieren. Im Großen und Ganzen waren die Jugendlichen zufrieden mit dem Ablauf ihres Ausflugs und begeistert von der neuen Erfahrung. Reid und Pöppinghaus zeigten sich begeistert von der hohen Motivation ihrer Schüler. red