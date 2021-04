Gleich mehrfach erfolgreich waren Schüler der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach beim hessischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“. Emma Kindinger aus Lindenfels und Nils Hoppe aus Rimbach haben sich in der Kategorie „Duo Liedgesang“ durchgesetzt und sich damit für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Ebenso wie der Mörlenbacher Lukas Rosenacker, der sich in der Kategorie Trompete mit 24

...