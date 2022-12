Elisabeth und Heinz Rettig feierten Diamantene Hochzeit in Glattbach

Glattbach. „Herzlich willkommen“ hieß es in dieser Woche bei Elisabeth und Heinz Rettig im Lindenfelser Stadtteil Glattbach. Die beiden feierten Diamantene Hochzeit und öffneten ihre Türen für Gratulanten, die alles Gute zum Festtag und für den weiteren Lebensweg wünschten.

Kennengelernt beim Kerwetanz

Gut gelaunt plauderten die Jubilare über sich und ihr Leben, genossen den Tag und die geselligen Runden. Beide, sie ist Jahrgang 1943, er Jahrgang 1936, kommen aus Glattbach, wurden dort geboren, sind dort großgeworden. Richtig kennengelernt haben sie sich im Jahr 1959 beim Kerwetanz in Winkel. Geheiratet haben sie sodann drei Jahre später im damaligen Standesamt in Seidenbuch, die kirchliche Trauung war in Schlierbach.

Das eigene Haus bauten sie in ihrem Heimatort, 1971 war Einzug. Und die Familie wuchs. Heute gehören zwei Söhne und Schwiegertöchter sowie vier Enkel und drei Urenkel zum Kreis. Gearbeitet hat Heinz Rettig dereinst als Schreiner, seine Frau kümmerte sich um die Familie, den Haushalt, das Haus, arbeitete aber auch als Hauswirtschafterin, zuletzt in der Eleonoren-Klinik in Winterkasten.

In ihrer Freizeit haben Elisabeth und Heinz Rettig zum Chorgesang gefunden und singen bis heute noch. Zudem sind sie über das Kegeln früherer Jahre zum Tischkegeln gekommen.

Auch war er Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Glattbach und viel Jahre aktives Mitglied. Für sie wurde dereinst Gymnastik großgeschrieben.