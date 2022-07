Eintracht Lindenfels trauert um Franz Keindl

Lindenfels. Die Sänger des MGV Eintracht Lindenfels trauern um ein langjähriges aktives Mitglied: Franz Keindl ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Heute findet um 13 Uhr die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung auf dem Lindenfelser Friedhof statt.

Keindl war fast 60 Jahre lang aktiver Sänger und ein „herausragender Erster Tenor“, blickt Vorsitzender Otto Schneider zurück: „Zu seinen Glanzzeiten waren seine Soloauftritte unter dem langjährigen Dirigenten Willi Trautmann mit dem Lied ,Die letzte Rose’ aus der Oper ,Martha’ von Friedrich von Flotow immer absolute Höhepunkte.“

Auch im Vorstand des Männergesangvereins habe sich Keindl um den Verein verdient gemacht. Außer bei der Eintracht engagierte er sich über viele Jahre in der Trachtengruppe und beim Burgfest, dies lange Zeit mit seiner Frau Ilse, die im Oktober 2019 verstarb. Mit ihr hatte Keindl zwei Söhne und eine Tochter.

Keindl war am 13. April 1939 als das jüngste von drei Kindern in Ungarn geboren. Er kam mit seiner Familie als Heimatvertriebener 1946 nach Lindenfels. Von Beruf war er Schriftzeichner, „mit einem ganz großen künstlerischen Talent“, wie Schneider hervorhebt. Er habe bei der Firma Kreuzer und Böhringer in Lindenfels gelernt und „war sein Leben lang mit großem Erfolg und viel Anerkennung dort tätig“. red/kbw