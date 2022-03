Einsatz im Pflegeheim

Lindenfels. Zu einem Einsatz unweit ihres Gerätehauses sind die Lindenfelser Feuerwehrleute am Dienstagnachmittag ausgerückt: In einem Pflegeheim in der Freiensehnerstraße hatte sich ein Bewohner in sein Zimmer eingesperrt. Selbst der Generalschlüssel nutzte nichts: Der Bewohner hatte seine Möbel vor die Tür gestellt, wie die Feuerwehr mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit drei Einsatzkräften sei die Tür aufgedrückt worden. Das Pflegepersonal und Rettungsdienst konnten sich dann ein Bild von dem Bewohner machen.

Nach 15 Minuten war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren elf Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen, sowie die Polizei und der Rettungsdienst. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2