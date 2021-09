Die Auszeichnung als Welterbe-Stadt der Unesco wollen viele Kommunen sehnlichst gerne haben. Einen enormen Aufwand stecken sie in die Bewerbungen – die dann aber dennoch oft erfolglos bleiben. Lorsch dagegen kann sich mit dem begehrten Titel schon seit 1991 schmücken. Das einstige Kloster gehört zum Kulturerbe der Menschheit. In einem Atemzug mit so berühmten Bauwerken wie den Pyramiden von

...