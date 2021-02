Lindenfels. Die Antwort auf die Frage, seit wann genau er Lindenfelser Stadtverordneter ist, konnte Rudi Schmidt im Pressegespräch nicht aus dem Stegreif geben – so lange engagiert er sich schon ehrenamtlich in der Kommunalpolitik seiner Heimat. Nachträglich ergab sich: Es sind bereits 30 Jahre. „Mir ging es dabei nie um meinen eigenen Vorteil, sondern immer um das Gemeinwohl“, betont der 74-Jährige.

Wenn am 14. März die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung neu gewählt wird, tritt Schmidt erstmals als Spitzenkandidat für die Lindenfelser Wählergemeinschaft (LWG) an. Es gebe durchaus jüngere Kandidaten auf der Liste. Andererseits sei es aber sinnvoll, wenn jemand mit Erfahrung vorangeht, die er an jüngere weitergeben kann. „Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist sind mir wichtig“, betont der Maschinenbaumeister im Ruhestand, der sein ganzes Berufsleben lang im familieneigenen Betrieb Drehteile herstellte. Den Körper hält er mit viel Bewegung an der frischen Luft fit, den Geist mit der Arbeit im Stadtparlament und den Ausschüssen.

Weniger Illusionen als am Anfang

Im Beruf habe er stets vollen Einsatz bringen müssen. Das habe ihn aber auch nicht vom politischen Engagement abgebracht – auch nicht, als er zwischen 2011 und 2016 Stadtverordnetenvorsteher war. „Es lässt sich miteinander vereinbaren“, ist seine Erfahrung. Der Mensch wachse an den Aufgaben, die er sich selbst stelle – allerdings nicht an Aufgaben, die er von anderen aufgedrängt bekommt.

Auch er habe im Laufe der Zeit einige Illusionen verloren. Als er vor 30 Jahren das erste Mal im Stadtparlament Platz nahm, sei er noch „jung und voller Idealismus“ gewesen. Mit der Zeit habe er lernen müssen, dass es Grenzen für die Handlungsfähigkeit einer Kommune gibt, vor allem finanzielle. „Ich habe mir das Ziel gesetzt, mich in Fragen der städtischen Finanzen immer so umsichtig zu verhalten, als gehe es um mein eigenes Geld“, hebt er hervor. Für die Gewährleistung von Strom und Wasserversorgung etwa sei kein ausgegebener Euro zuviel.

In der aktuellen Situation zeige sich allerdings, dass die Finanzierung einer Kommune ohne Schulden nicht funktioniert. „Es werden Milliarden für die Rettung von Fluggesellschaften ausgegeben. Kleine Kommunen werden dabei aber vergessen“, kritisiert Schmidt, der den weit überwiegenden Teil seines Lebens in Lindenfels verbracht hat. Zur Welt kam er in Allertshofen, nachdem sein Vater während des Zweiten Weltkriegs seinen Betrieb von Lampertheim nach Hoxhohl verlegen musste. Schmidts Mutter ist gebürtige Lindenfelserin.

Auf die Frage, welche Inhalte aus dem Wahlprogramm der Lindenfelser Wählergemeinschaft ihm besonders wichtig sind, nennt Schmidt als erstes die Abschaffung der Straßenbeiträge in Lindenfels. Es gehe ihm um ein gerechteres Solidaritätsprinzip: Bei einer anderen Lösung habe eine Personengruppe Vorteile, eine andere Nachteile.

Bewegung in der Stadtentwicklung ist Schmidt ein weiteres Anliegen – obwohl er die Einflussmöglichkeiten der Stadt als begrenzt betrachtet. Vieles liege bei Privateigentümern von Häusern und Grundstücken. Es gelte, auf sie zuzugehen, sie zu fördern und die Bürgerschaft wieder enger zu verzahnen. Auch der Schutz der Umwelt – des Waldes und der Gewässer – sei ihm wichtig, betont der Kandidat. Er sei ein „Naturfreund“.

Das „Wir-Gefühl“ wird schwächer

Eine Stärke der Stadt Lindenfels sieht der Spitzenkandidat in der übersichtlichen Größe der Stadt und in ihrer Struktur. „In größeren Städten finden sich nie so viele gemeinsame Schnittmengen“, ist Schmidt überzeugt. Auf der anderen Seite habe das „Wir-Gefühl“ der Menschen mit den Jahren deutlich abgenommen. Schmidt selbst war lange Vorsitzender des Motorsportclubs Lindenfels. Er ist zudem zahlendes Mitglied bei der Lindenfelser Trachtenkapelle und dem Freundeskreis Pawlowiczki.

In den vergangenen Jahren haben Schmidt und seine politschen Mitstreiter einige Umstellungen in ihrer politischen Arbeit erlebt. Zuerst verloren LWG und CDU mit der Wahl von Michael Helbig das Bürgermeisteramt. 2016 eroberte die SPD die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung von der Listenverbindung. In diesem Jahr treten nun erstmals seit den 60er Jahren LWG und CDU getrennt voneinander zur Wahl an. Wie sich das auf die Stimmenanzahl auswirken könnte, darüber will Schmidt nicht spekulieren.

Ohnehin wolle er mit anderen Fraktionen zusammenarbeiten. „Grüppchenbildung ist nicht meins“, bekennt der Kandidat. Sein Wunsch für die Wahl sei eine Konstellation in der Stadtverordnetenversammlung, die für Lindenfels in den kommenden fünf Jahren von Vorteil sei.