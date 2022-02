Einbruchsversuch in Lindenfels / Wie man sich schützen kann

Lindenfels. Kriminelle haben zwischen Samstagabend (26.02.), 23 Uhr und Sonntagnachmittag (27.02.) versucht, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wiesenrain" aufzubrechen. Obwohl die Täter an mehreren Stellen ansetzten, konnten sie die Tür nicht aufhebeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminalpolizei (K 21 / 22) in Heppenheim nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der zentralen Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Tipps der Polizei

Kann Ihre Haustür auch Einbrechern trotzen? Ist Ihr Eigenheim mit einer geeigneten Sicherheitstechnik ausgerüstet? Diese Fragen können Beamte der Polizeilichen Beratungsstelle beantworten. Die Beratung, auch bei Ihnen zu Hause, ist selbstverständlich kostenlos, individuell und produktneutral. Informieren Sie sich bei den Fachberatern der Polizei unter der Rufnummer 06151 / 969 - 40444.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Informationen, zum Einbruchsschutz oder allgemein zu Präventionsthemen, gibt es im Internet.