Einbruchsversuch in Lindenfels

Lindenfels. Unbekannte versuchten laut einer Mitteilung der Polizei zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntagnachmittag die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Wiesenrain in Lindenfels aufzubrechen. Obwohl die Täter an mehreren Stellen ansetzten, konnten sie die Tür nicht aufhebeln.

Wie die Haustür einen Schutz vor Einbrechern bietet und welche Sicherheitstechnik für Eigenheime sinnvoll sind, darüber informiert die Polizeilichen Beratungsstelle. Die Beratung, auch als Termin zu Hause, ist kostenlos, individuell und produktneutral. Weitere Informationen geben die Fachberater der Polizei unter Tel.: 06151 / 96940444. pol