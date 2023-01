Mörlenbach. Ein Modegeschäft in der Weinheimer Straße in Weinheim geriet zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch das Schaufenster Zugang und stahlen Bargeld. pol

Info: Hinweise an die Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252 / 7060)