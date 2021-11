Fürth. Ein Gartencenter an der Erbacher Straße in Fürth geriet in der Nacht zum Donnerstag in das Visier von Einbrechern. Wie die Polizei berichtete, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang in den Markt und hebelten mehrere Kassen auf. Den Kriminellen fiel hierbei Wechselgeld in die Hände. red

