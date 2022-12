Einbrecher machte in Lindenfels doch einen Rückzieher

Lindenfels. Ein Wohnhaus im Rotenbergweg in Lindenfels ist am Donnerstag (08.), zwischen 14 und 16 Uhr, in das Visier eines Kriminellen geraten.

Der Täter hebelte zunächst die Terrassentür auf und bemerkte dann vermutlich, dass die Bewohnerin zu Hause war, so die Polizei. Der Einbrecher machte daraufhin wohl einen Rückzieher und ergriff die Flucht. Gestohlen wurde nichts. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt diese unter der Rufnummer 06252/7060 entegen.