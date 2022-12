Einbrecher auf der Flucht

Schlierbach/Gadernheim. Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Montagabend nach zwei Männern gefahndet. Gegen 19 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten zwei dunkel gekleidete Männer auf einem Grundstück in Schlierbach.

Wie die Polizei weiter berichtete, hebelten sie dort die Haustür auf. Durch den Zeugen aufgeschreckt, flüchteten sie in Richtung Wald. Ein Täter soll eine grüne Jacke mit Fell an der Kapuze getragen haben, sein Komplize war den Angaben der Zeugen nach dunkel gekleidet. Mit zahlreichen Streifen, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber wurde nach den Fliehenden gefahndet, bisher ohne Erfolg.

Ob die beiden Männer für zwei weitere gleich gelagerte Taten in Schlierbach und Gadernheim in Frage kommen, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

In der Zeit zwischen 16.30 und 21.50 Uhr waren Unbekannte durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Fürther Straße in Schlierbach eingedrungen und erbeuteten Schmuck und Geld. Ein weiteres Einfamilienhaus war im Industriegebiet in Gadernheim in der Zeit zwischen 15.30 und 18.20 Uhr im Visier von Einbrechern. Hier verschafften sie sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume, nehmen jedoch nichts mit. pol