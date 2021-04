Einblick in die Berufswelt

Reichelsheim. Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim lädt Schüler dazu ein, am Girls’- und-Boys’-Day teilzunehmen. Dieser ist am Donnerstag, 22. April. Eine frühzeitiges „Hineinschnuppern“ in die Vielfalt der aktuellen Berufswelt bietet dabei Chancen und Möglichkeiten, um eigene Stärken zu entdecken und Neues kennenzulernen.

In diesem Jahr gibt es zwei Möglichkeiten, am Girls’- und-Boys’-Day teilzunehmen: Möglichkeit eins: Die Schüler suchen sich ein Unternehmen, das trotz der momentan sicherlich sehr schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt die Möglichkeit bietet, einen Tag lang in die Berufswelt hinzuschnuppern. Möglichkeit zwei: Die Schüler nehmen am digitalen Girls’-und-Boys’-Day teil.

Die entsprechende Freistellung vom Unterricht ist im Sekretariat der GAZ erhältlich. Das Formular füllen die Erziehungsberechtigten mit ihrer Unterschrift aus und senden es möglichst schnell per E-Mail an l.zieres@gaz-reichelsheim.de. Alternativ kann die Anmeldung in den Briefkasten der GAZ eingeworfen oder im Sekretariat abgegeben werden. Die Anmeldungen müssen bis Dienstag, 20. April, eingegangen sein.

Das Berufsorientierungs-Team der GAZ wünscht den Schülern einen tollen Tag – sei es an einem realen Arbeitsplatz oder in der digitalen Form. „Wir sind gespannt, welche Erfahrungen ihr sammeln werdet und freuen uns auf viele tolle Erzählungen und Berichte von eurem Girls’-und-Boys’-Day“, schreibt die Schule in einer Mitteilung. red

